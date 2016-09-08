Казань, 8 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. 26-летний французский полузащитник Янн М'Вила заявлен клубом «Рубин» (Казань) на текущий сезон российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ), сообщает официальный Twitter российского клуба.

Дмитрий Неймырок Ян М'Вила

«Футболист будет выступать за «Рубин» под № 4», — говорится в сообщении.

Напомним, что Янн М'Вила перешел в «Рубин» в январе 2013 года. Сумма трансфера составила около 12 млн евро, а сам игрок заключил четырехлетний контракт.

Прошлый сезон французский полузащитник провел в аренде в «Сандерленде» (Великобритания).