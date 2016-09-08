Ставрополь, 8 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум.



regalacademy.org Суд

В Ставропольском крае кассационной суд встал на защиту пассажирских перевозчиков, которые не смогли добиться договоров на перевозки с администрацией Ставрополя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФАС.

Перевозчики пожаловались антимонопольный комитет, что горадминистрация проводит конкурс на пассажирские перевозки по Ставрополю с грубыми нарушениями.

Так, в суде выяснилось, что на участие в конкурсе на право заключения договоров на транспортное обслуживание населения города был допущен участник, не имеющий автопарка и не арендующий таковой.

Организатор конкурса вовсе не осматривал участвующий в конкурсе транспорт и отдал преимущество участнику, не имеющему автопарка.

Суд признал обоснованными жалобы индивидуальных предпринимателей, а также организатору торгов было выдано предписание об аннулировании конкурса.