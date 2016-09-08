Тула, 8 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Тульское суворовское училище торжественно откроет президент России Владимир Путин, который сегодня, 8 сентября, приехал с визитом в регион, сообщает корреспондент ИА REGNUM

ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин уже прибыл в Тулу, в настоящее время он проводит совещание по вопросам использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

В программе визита также — посещение музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная поляна», где состоится встреча главы региона с представителями общественности Тульской области, принимавшими участие в разработке региональной программы социально-экономического развития.

По сообщению «Первого Тульского» телеканала, накануне периметр здания Тульского суворовского училища обследовали кинологи с собаками, на Восточном обводе в районе училища работают посты ДПС.

C инициативой о возрождении Суворовского училища в Туле выступил врио губернатора Алексей Дюмин в феврале этого года, буквально через несколько недель после своего назначения на этот пост. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Корпуса училища были возведены за четыре месяца, уже 1 сентября курсанты сели за парты нового учебного заведения.

Суворовское училище предполагает круглогодичный цикл обучения и проживания на полном государственном обеспечении. По распоряжению начальника училища за успехи в учебе суворовцы могут поощряться увольнительной с субботы на воскресенье с неизменным условием — родители забирают ребенка и приводят его обратно.