Казань, 8 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Правоохранительные органы расследуют гибель рабочих, засыпанных грунтом при проведении ремонтных работ в Набережных Челнах. В качестве подозреваемого по делу о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть двух человек, задержан начальник участка предприятия, сообщает 8 сентября Следственное управление СК РФ по Татарии.

Victor Задержание

Осмотр места происшествия показал отсутствие предупреждающих знаков и укреплений грунта в месте, где работали погибшие. По версии следствия, в этом повинен начальник участка предприятия, где были трудоустроены погибшие. Задержанный причастность к совершению преступления отрицает.

Трагедия произошла 7 сентября в районе дома 18/1 в Набережных Челнах. Двое электриков 1975 и 1980 годов рождения спустились в траншею для ремонта подземного электрического кабеля, после чего произошло обрушение грунта. Тело одного из мужчин было найдено на глубине 2,5 м, второго — на глубине 4 м. Следствие по делу продолжается.