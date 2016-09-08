Москва, 8 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. В Москве планируют провести реконструкцию ливневой канализации. Как сообщается на сайте госзакупок, на восстановительные работы ливневки на площади Тверская Застава необходимо 16 млн 149 тысяч рублей. Аукцион объявил ГУП «Мосводосток».

Arina Borisova Ливневка

«Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха», — уточняется на сайте.

Все ремонтные работы должны завершиться до конца 2016 года. После ликвидации рабочей зоны производится уборка мусора.

Напомним, летом 2016 года столицу несколько раз «заливало»: прошли сильные ливни с порывистым ветром. Были повалены машины, затоплены улицы. Эксперты сообщили, что подтопления будут повторяться, так как инженерная система города устарела. В мэрии признали проблемы с ливневкой. В Мосводостоке заявили, что могут быть проведены ремонтные работы.