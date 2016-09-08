Лондон, 8 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум.



Zeledi Сирийская Ракка до войны

Глава Минобороны США Эштон Картер и его турецкий коллега Фикри Ышик подчеркнули 8 сентября необходимость того, чтобы местные группировки сирийской оппозиции сыграли центральную роль в любых действиях по освобождению сирийского города Ракка, удерживаемого боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили в Пентагоне.

«Секретарь [Картер] и министр [Ышик] обсудили недавние успехи Турции в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии. Картер заявил министру Ышику, что США не отказываются от поддержки Турции действий по очистке границ страны от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в заявлении оборонного ведомства США, распространенном по итогам встречи в британской столице.

«Оба также обсудили важность захвата Ракки, а также необходимость того, чтобы центральную роль в этом играли местные силы. Оба согласились поддерживать постоянную связь по широкому спектру взаимных интересов», — также указано в заявлении.