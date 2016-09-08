Исламабад, 8 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Начиная с 2014 года, боевики убили 44 пакистанца, участвовавших в строительстве инфраструктурных объектов «экономического коридора» между Китаем и Пакистаном, сообщает 8 сентября Reuters.

Gadini Свеча

Пакистанские официальные лица говорят, что они приняли жесткие меры для обеспечения безопасности в провинции Белуджистан, где идет строительство инфраструктурных объектов в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК). Пакистан заинтересован в развитии провинции Белуджистан, т.к. она богата природными ресурсами. Однако белуджские сепаратисты, которые сражаются с правительством Пакистана в течение многих лет, выступили против проекта КПЭК. Полковник Зафар Икбал, представитель строительной компании Frontier Works Organisation (FWO), сказал, что пакистанские рабочие погибли в результате нападений на строительные площадки и взрывов на автодорогах. «Число погибших достигло 44 человек. Более 100 человек получили ранения. И погибшие и раненые работали в основном в области дорожного строительства в провинции Белуджистан. Строительство дорог началось в 2014 году», — сказал Зафар Икбал.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) представляет собой сеть энергетических трубопроводов, автомобильных и железных дорог общей стоимостью US $ 46 млрд. КПЭК должен соединить западный Китай с глубоководным портом Пакистана на побережье Аравийского моря.