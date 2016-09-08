Ставрополь, 8 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум.



mil.ru Учения

В Ставропольском крае в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016» ликвидировали последствия радиоактивного и химического заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

По легенде, на территории края разлились несколько железнодорожных цистерн с ядовитыми химическими веществами. На место ЧС были направлены подразделения войск радиационной, химической, биологической защиты Южного военного округа с мобильными диагностическими группами научно-исследовательских организаций войск химзащиты.

Они провели разведку с воздуха, определили границы заражения и обозначили опасную зону, собрали источники заражения для анализа. После этого условную зараженную зону обработали спецсредствами.

В общей сложности в этом этапе учений были задействованы до 800 военнослужащих и около полутора тысяч единиц спецтехники.

Сегодня же в рамках масштабных учений авиация Южного военного округа уничтожила условного противника. Вертолетные экипажи отработали применение неуправляемого ракетного вооружения и обстреляли условную технику противника из авиационных пушек.

Всего экипажи армейской авиации израсходовали около 4 тыс. боеприпасов.

Сегодня в рамках учений более 20 истребителей военного округа Юга России отразили массированный удар авиации условного противника На полигоне Капустин Яр совершены пуски ракет для отражения массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016» началось на Юге России 5 сентября и продлится до 10 сентября. Оно является завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных, специальных учений, тренировок органов военного управления, внезапных проверок боевой готовности войск (сил) в 2016 году.

Особенностями учений «Кавказ-2016» стало использование новейших средств автоматизации управления, розыгрыши тактических эпизодов с практическим обозначением действий условного противника, испытание новых видов вооружения, военной техники и систем управления, а также широкое применение авиации, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

В учении принимают участие около 12,5 тысяч военнослужащих, привлекаются авиация, боевая техника и корабли.