Астана, 8 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Для увеличения популяции рыбы осетровых пород в Казахстане решили запретить ее вылов на Каспии. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщило Министерство сельского хозяйства в отчете с совещания по проблемам Атырауской сельскохозяйственной отрасли.

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Напомним, в конце июня 2016 года на 36-й сессии межведомственной комиссии по вопросам водных биологических ресурсов Каспийского моря было принято решение о продлении технического моратория на промышленный вылов осетровых. Вылов в небольшом объеме допускался только в научных целях и для воспроизводства.

В новом сообщении Минсельхоза Казахстана поясняется, что «ранее выдавались квоты на вылов осетровых рыб для научных целей. Теперь по поручению министра выдача квот прекращена, также установлен запрет на вылов рыб осетровых пород. Данное решение направлено на сохранение и увеличение количества редких рыб».

О принятии этих мер глава министерства заявил в ходе обсуждения вопроса браконьерства в Каспийском море. Представители Атырауской области отметили, что незаконный вылов мешает восстановить поголовье рыбы, и предложили, чтобы два завода, работающих в этом направлении, увеличили свою мощность с 7 млн до 12 млн мальков. Для этого заводам потребуется дополнительное техническое оснащение и, соответственно, средства из республиканского бюджета. Регион попросил также обновить материально-техническую базу Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, чтобы повысить эффективность борьбы с браконьерством.

Однако глава Минсельхоза ответил, что в бюджете «не предусмотрены средства на вышеупомянутые проблемы». Региону напомнили, что местная администрация «вполне может рассмотреть эти вопросы на местном уровне без привлечения дополнительных средств извне». Минсельхоз лишь пообещал помочь в подготовке нормативной базы, которая позволит «найти правильное решение в местном бюджете». Также министр добавил, что вопросы реконструкции производственных предприятий находятся на рассмотрении Всемирного Банка и Азиатского Банка развития, то есть «проблемы в ближайшее время найдут свое решение».

Напомним, партия мальков, выращенных на атырауских заводах, была выпущена в июле 2016 года. По данным Минсельхоза, в реку Урал попали около 2,6 млн штук молоди осетровых пород рыб из выростных прудов Атырауского и Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода. Из всей молоди 900 тысяч штук — молодь русского осетра и 1,7 млн штук молоди севрюги.

Месяцем ранее, в июне, зарыбили и реку Иртыш — выпустили больше полусотни сибирских осетров.