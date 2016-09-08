Махачкала, 8 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Около 300 жителей села Гоор-Хиндах Шамильского района, где 24 августа были убиты два местных жителя, собрались в Махачкале и предъявили требование — тщательно расследовать произошедшее, передает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. Силовики сообщили, что были убиты два боевика, а местные жители считают, что братья Гасангусейн и Наби Гасангусейновы были обычными чабанами и к бандподполью никакого отношения не имели.

Азанбек Джанаев. Стадо в горах. 1954

Представляющий интересы близких убитых адвокат Саид Ибрагимов заявил на встрече жителей, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, но убитые молодые люди в нем почему-то проходят как «неустановленные личности», открывшие огонь по силовикам, а потерпевших чисто с юридической стороны вовсе нет. Он считает, что добиться справедливости в этом деле очень трудно, приходится обращаться в различные инстанции, заявлять о деле через СМИ и добиваться, таким образом, чтобы на дело обратили внимание в Северокавказском управлении СКР.

Присутствующий на встрече заместитель муфтия Дагестана Магомед Магомедов заявил, что добиваться справедливости нужно законным путем, не прибегая к каким-то сомнительным методам. По словам преподавателя Дагестанского педагогического университета Мансура Зайнулабидова, убитые ребята не могли иметь никакой связи с боевиками, как было сообщено после их убийства в информационных ресурсах. Он считает, что произошла чудовищная ошибка, которую стоит признать тем, кто ее совершил.

Участники схода решили, что надо организовать рабочую группу, которая будет шаг за шагом добиваться посмертной реабилитации братьев Гасангусейновых и наказания виновных. Но при этом они заявили, что не будут устраивать митинги и акции протеста.

Напомним, 24 августа недалеко от села Гоор-Хиндах Шамильского района Дагестана были убиты братья Гасангусейновы 17-ти и 19-ти лет. По сообщениям правоохранительных органов, они оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Позже в информационных ресурсах появилось сообщение, что убитые могли быть причастны к расстрелу судьи в селе Асаб того же района.

По словам родственников убитых, парни ночью возвращались в село с хутора, где они днем пасли скот. Для того чтобы забрать тела убитых, родным и односельчанам пришлось устроить акцию протеста и перекрыть дорогу военной автоколонне. Гасангусейновы были похоронены в тот же день на местном кладбище.