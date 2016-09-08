Тюмень, 8 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Тюмени несовершеннолетние под руководством ранее судимого грабили проституток, их клиентов и сутенеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Всего обвинение предъявлено шестерым гражданам. Дело уже передано в прокуратуру. По версии следствия, в начале декабря 2015 года один из обвиняемых, 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, решил обогатиться за счет женщин, оказывающих платные интимные услуги, их охранников и сутенеров. Он решил привлечь к участию в обездоливании теневого бизнеса интимуслуг своих знакомых.

Группировка из шести человек, трое из которых несовершеннолетние, действовала по разработанной схеме. Искали в интернете проституток и договаривались с ними о встрече. «Клиент» из группы приходил в квартиру к проститутке, оценивал в финансовом плане обстановку и выходил под предлогом отказа от интима. Далее обвиняемые заходили вместе в квартиру, нападали на находящихся там лиц и похищали у них мобильные телефоны, деньги и другое имущество. Орудиями преступлений были бейсбольная бита и нож. Для скорости дела они привлекли знакомую с автомобилем.

Так, обвиняемые в декабре 2015 года совершили два разбойных нападения на проституток и их сутенеров. Похитили у них деньги и имущество на сумму более 63 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. «Борцов с проституцией» обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище»), ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ («Пособничество в совершении разбоев»).

Подобное ограбление уже совершалось в Тюмени. Как сообщает региональная прокуратура, в феврале 2014 года Калининский районный суд города приговорил одного грабителя семи годам лишения свободы и двух к условным срокам молодых людей, решивших поживиться за счет проституток и их клиентов. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что один из молодых людей, являясь клиентом квартирного борделя, задумал его ограбить. Подговорил друзей, дождаться, когда из нехорошей квартиры кто-либо выйдет. Добычей налётчиков стали деньги, планшеты, ноутбуки и сотовые телефоны на сумму 142 тыс. рублей.