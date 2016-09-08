Ростов-на-Дону, 8 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжают выплачивать долги по заработной плате сотрудникам предприятий компании «Кингкоул». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 8 сентября, средства для образовавшейся задолженности были направлены 203 работникам угольной компании «Алмазная».

Михаил Труфанов. Шахтёр (фрагмент). 1959

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Всего с 25 августа по 7 сентября деньги должны были поступить на счета 1008 работникам ООО «Кингкоул». Честно заработанных денег за апрель и май шахтерам пришлось ждать больше года.

Напомним, выплаты проводит за счет собственных средств «Региональная корпорация развития» Ростовской области. На сегодня списки работников и суммы выплат на каждого из них уже определены, а графики погашения согласованы с конкурсными управляющими трех шахтерских предприятий и министерством труда и социального развития области.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплату работники шахт «Алмазная», «Замчаловская», «Ростовская» и «Гуковская», принадлежащих компании «Кингкоул», не получали почти 1,5 года. Компания была объявлена банкротом, а ее гендиректор Владимир Пожидаев в настоящее время находится под следствием. Его обвинили сразу по двум статьям УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и других выплат руководителем организации, совершенные из личной заинтересованности. Задолженность перед сотрудниками по заработной плате составила почти 300 млн рублей.

После более года ожидания выплат, шахтеры пошли на крайние меры. Горняки объявили голодовку 22 августа. Через несколько дней, на встрече с губернатором Ростовской области, Василий Голубев пообещал выделить для погашения задолженности 50 млн рублей. Несмотря на начавшиеся выплаты шахтеры голодовку не прекращают, помимо этого на днях они провели серию одиночных пикетов, требуя погашения долгов по зарплате и пайковому углю.