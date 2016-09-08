Владимир, 8 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В поселке Вольгинский Петушинского района Владимирской области начал работу фармацевтический завод по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации. Его открытие состоялось 7 сентября. Завод обошелся компании «Верофарм» (входит в американскую корпорацию «Abbott») в 7,4 млрд рублей.

avo.ru На открывшемся заводе

На новом предприятии будут выпускать 24 наименования препаратов для лечения онкологических заболеваний. Это химиотерапевтические препараты и медикаменты, используемые при медикаментозной подготовке химиотерапии, антибиотики, средства от простуды. Всего завод будет выпускать 50 наименований лекарств.

«Общая площадь помещений завода — более 19 тысяч квадратных метров. На его территории разместились не только производственные участки, но и аналитическая и микробиологическая лаборатории», — сообщили в пресс-службе.

На открытии завода губернатор Светлана Орлова заявила, что Владимирская область должна сама готовить кадры для предприятия. Для этого в регионе планируют открыть медицинскую кафедру на базе Владимирского государственного университета.

«Об этом мы уже договорились с одним из московских институтов, заручились поддержкой министра здравоохранения России. Кроме того, совместно с предприятиями будем развивать дуальное образование», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM напоминает, что строительство завода началось еще в 2011 году. Планируется, что после полного запуска предприятия оно должно выйти на мощность в 40 млн штук стерильных препаратов (цитостатиков и гормонов всех форм) и 40 млн штук нетоксичных лекарственных препаратов.