Новосибирск, 8 сентября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Новосибирске осуждены руководители Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ), которые выдавали сертификаты о прохождении обучения за взятки, сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

kuzrab.ru Коррупция

Как установили следствие и суд, осужденные в период с 2011 по апрель 2015 года разработали целую схему подбора работников морского и речного флота, которые были готовы за денежное вознаграждение получить сертификаты о дополнительном профессиональном образовании без фактического обучения. Желающие получить документ перечисляли на расчетные счета банковских карт деньги. А сотрудники университета создавали видимость обучения вышеуказанных лиц на соответствующих курсах СГУВТ с последующим оформлением необходимых документов и выдачей сертификатов.

Всего собраны и направлены в суд доказательства 51 факта преступной деятельности осужденных.

«Несмотря на особую сложность расследования ввиду давности совершения преступлений, следствием осуществлена кропотливая и трудоемкая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, подтверждающей причастность фигурантов уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Приговором суда начальнику СГУВТ назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года и штрафа в размере 1 млн рублей, бывшему начальнику СГУВТ — в виде одного года исправительных работ условно (освобожден от наказания в связи с применением акта амнистии). Приговор в законную силу не вступил.