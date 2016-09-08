Минск, 8 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает, что главными ценностями для современных белорусов являются мир на земле, благополучие в доме и уверенность в завтрашнем дне. Об этом он заявил 8 сентября на церемонии вручения государственных наград, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Сегодня мы награждаем тех, кто оберегает рубежи Родины, охраняет здоровье людей, вносит заметный вклад в обеспечение экономической безопасности государства», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

На мероприятии присутствовали руководители и сотрудники некоторых предприятий, среди которых — ОАО «Волотавто», Завод точной электромеханики, Минский завод колёсных тягачей, ОАО «АГАТ — системы управления».

Глава постсоветской республики обратил внимание, что отличительной чертой этих организаций стало внедрение собственных разработок и развитие новых для страны отраслей, в том числе белорусского ракетостроения. По его словам, ещё с советских времен достижения белорусских конструкторов были известны и признаны в мире. «Отрадно видеть, что традиции наших выдающихся учёных продолжают активно развиваться», — заявил Лукашенко.

Также на церемонии чествовали большую группу людей в погонах. Лукашенко выразил мнение, что они обеспечивают высокую готовность к обороне страны, отстаивают её безопасность и территориальную целостность, поддерживают мир и стабильность на белорусской земле.

Глава республики удостоил государственных наград работников унитарного предприятия электроэнергетики «Могилёвэнерго», отметив, что те достойно проявили себя, в экстремальных условиях ликвидируя последствия циклона «Даниэлла».

Ордена и медали из рук Лукашенко получили строители — в частности работники ЗАО «Минское специализированное управление №217», на счету которых построенные объекты социально-культурной сферы в Минске и Минской области.

Также глава постсоветской республики акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма белорусских медиков. «Когда они получают самые современные инструменты в руки, то делают чудеса», — сказал Лукашенко, выразив мнение, что медицинские направления в стране стали более активно развиваться в последние годы.

Кроме этого, Лукашенко отметил заслуги ученых в лице представителей Национальной академии наук Белоруссии.

Обращаясь к награжденным, глава республики коснулся темы дальнейшего развития обороноспособности страны.

«Главная задача — защитить нашу страну. Мы ничего лишнего не хотим. Мы хотим, чтобы на нашем клочке земли, относительно небольшом, но не таком и малом, мирно жили наши дети. Чтобы они жили в такой безопасной стране, в которой живем мы. Вот и вся наша проблема, которую мы хотим решить. Ну и ещё немножко чтобы были богаче, это зависит не только от государства, но и лично от всех нас. Поэтому давайте спокойно жить и действовать, — сказал Лукашенко. — Если кто-то захочет что-то великое создать лично, мы ему поможем. Если кто-то захочет иметь свой кусок земли и возделывать на нём хлеб — мы ему поможем. Но если кто-то хочет работать в коллективе — для этого есть все условия».