Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Василеостровский суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному делу о нападении охранника крупного бизнесмена Евгения Пригожина на сотрудника ФСБ в ходе операции по задержанию кортежа миллиардера в мае текущего года.

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Бывший боец спецназа Внутренних войск МВД Сергей Плащенко обвинялся по статье 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти».

Как сообщали СМИ, 25 мая, в ходе рейда сотрудников полиции и ФСБ по выявлению незаконно установленных спецсигналов и госсимволики, автомобили из кортежа Пригожина отказались остановиться по требованию дорожных инспекторов. Кортеж удалось догнать, после чего между правоохранителями и охранниками бизнесмена разгорелся словесный конфликт. Снимавший происходящее на видеокамеру сотрудник ФСБ Алексей Печижко получил пять ударов по рукам от Плащенко, пытавшегося помешать съемке. В итоге незаконные спецсигналы с автомобилей Пригожина были сняты.

Следственный комитет по факту применения насилия к сотруднику ФСБ возбудил уголовное дело. Плащенко, по данным СМИ, после инцидента был сразу уволен из охраны Пригожина.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый признал свою вину и принес извинения пострадавшему. Обвинение просило назначить Плащенко три года лишения свободы условно, а защита ходатайствовала о назначении штрафа. Напомним, максимальное наказание по статье 318 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.

В итоге суд приговорил Сергея Плащенко к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Осужденный сообщил прессе, что не будет обжаловать приговор.