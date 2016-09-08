Москва, 8 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. К 2020 году уровень оснащённости российских войск должен достигнуть 80%. Об этом 8 сентября в ходе совещания по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«У нас сейчас реализуется — все хорошо знают — масштабная задача фактически полного перевооружения армии и флота. По итогам выполнения заданий гособоронзаказа на 2016 год оснащённость войск современным оружием должна превысить 50%, а к 2020 году этот показатель должен дорасти до 80%», — сказал Путин.

По его словам, для того, чтобы выйти на такие показатели, была проведена «коренная модернизация самих предприятий оборонного комплекса, и вы знаете, что на эти цели были выделены очень большие ресурсы»: «Отрасль получила крупный портфель заказов со стороны государства — со стороны Министерства обороны, прежде всего, и других специальных ведомств».

Вместе с тем, Путин отметил, что к 2020 году «в соответствии с нашими планами масштабное перевооружение армии и флота завершится, пик поставок в рамках ГПВ будет пройден»: «Да, конечно, мы и дальше будем совершенствовать нашу армию и флот, сейчас я об этом скажу, но пик будет пройден».