Киев, 8 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Город Украины, в котором в 2017 г. будет проведен международный песенный конкурс «Евровидение», объявят 9 сентября 2016 г. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.

Eurovision 2017

«9 сентября состоится брифинг, — говорится в сообщении. — На нем будет объявлен победитель отбора города-хозяина песенного конкурса «Евровидение — 2017».

8 сентября в Европейской вещательной корпорации заявили, что международный фестиваль эстрадной песни «Евровидение-2017», несмотря на различные слухи, состоится в одном из городов Украины.

Как отмечают организаторы конкурса, украинский город, в котором пройдет песенный конкурс, будет объявлен в установленном порядке, при этом все изменения будут публиковаться на сайте фестиваля.

Читайте также: Организаторы «Евровидения» опровергли проведение конкурса в России

Читайте также: Украина может не успеть подготовить Евровидение — СМИ