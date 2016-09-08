Воронеж, 8 сентября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. 305 млн 703,5 тыс. рублей получит Воронежская область из федерального бюджета на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для граждан старше 70 лет. Распределение средств по регионам утверждено постановлением правительства РФ от 6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как сообщается, межбюджетные трансферты будут предоставляться регионам на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Сумма расходов рассчитывается, исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилья в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий. На субсидию, напомним, имеют право одиноко проживающие неработающие граждане старше 70 лет (им возмещается 50% отплаты от взноса на капремонт) и старше 80 лет (100% взноса).

Всего для регионов на эти цели в федеральном бюджете 2016 года было предусмотрено 3,76 млрд рублей. Распределялись средства согласно данным, предоставленными субъектами федерации, о количестве неработающих граждан старше 70 и 80 лет.

Воронежская область получит из федерального бюджета 305 млн 703,5 тыс. рублей — это самая большая сумма среди регионов Центрального федерального округа.

Для сравнения — в многомиллионных Москве и Московской областях сумма трансфертов составит, соответственно, 98 млн 452,2 тыс. и 95 млн 016,6 тыс. рублей. Белгородская область получит 31 млн 830,9 тыс., Брянская область — 50 млн 432,4 тыс., Владимирская область — 41 млн 528,7 тыс. рублей. Тамбовская область получит 77,4 млн рублей, Ярославская — 60 млн, Рязанская — 49,4 млн рублей.

Самые скромные запросы у Липецкой области (12,6 млн рублей), Смоленской (17,2 млн) и Костромской (18,38 млн).

Добавим, что закон о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан был принят Воронежской областной думой в феврале этого года, с 12 марта он вступил в силу. По предварительным расчетам на момент принятия закона, его реализация должна была обойтись региону в сумму около 250 млн рублей.