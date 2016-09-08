Ташкент, 8 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Представители всех политических партий, имеющих места в парламенте Узбекистана, выступили в поддержку премьер-министра республики Шовката Мирзияева в вопросе его утверждения ВРИО президента страны, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы сената Узбекистана.

government.ru Дмитрий Медведев и Шавкат Мирзияев

«В ходе обсуждения кандидатуры Мирзияева на заседании обеих палат парламента, выступили представители всех парламентских партий, которые во время прений и выступлений, решительно поддержали кандидатуру премьера», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, кандидатуру Мирзяева поддержали депутаты, сенаторы и производственники. «Всего в пользу кандидатуры Мирзияева выступили с речью 29 человек», — заявили в верхней палате парламента.