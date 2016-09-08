Брюне, Норвегия, 8 сентября, 2016, 15:24 — ИА Регнум.



nuno_lopes Стилист

Стилист Мерете Худне предстала перед правосудием Норвегии 8 сентября за то, что отказалась обслужить мусульманку, одетую в хиджаб, сообщает La Parisienne.

По данным издания, речь идет о первом деле, связанном с ношением традиционной мусульманской одежды в скандинавской стране. За отказ впустить 24-летнюю Малику Байан в свой салон в городе Брюне, расположенном на юго-западе страны, ей может грозить до шести месяцев тюрьмы.

Подсудимая, согласно обвинительному заключению, заявила, что Байан «должна была найти себе другое место, потому что она [Худне] не впускает таких, как она».

«Я не хочу этого зла в помещении, где я принимаю решения. Это зло — ислам, магометанство и хиджаб — символы идеологии, которые, как и свастика, являются атрибутами нацизма», — заявила она в интервью норвежскому телеканала ТV 2.

«Не может быть так, чтобы злом считалось, когда человек открывает дверь в парикмахерскую, чтобы спросить сколько будет стоить покрасить волосы. Я была глубоко унижена, когда со мной обошлись таким образом в общественном месте в моей собственной стране. И это потому, что ношу шарф на голове», — в свою очередь, отметила Малика Байан.

Изначально, Мерете Худне должна была заплатить штраф в размере 8 тыс. норвежских крон за религиозную дискриминацию, что она сделать оказалась. В результате этого дело было передано в суд.