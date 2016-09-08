Москва, 8 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум. По итогам последнего летнего месяца рынок новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России продолжает падение, в августе продажи составили 113,7 тыс. автомобилей, что на 18% меньше, чем в прошлом году. С начала года было продано 895,4 тыс. машин, сокращение рынка составило 14,9%, сообщает Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ).

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Тем не менее, показатели продаж не опускаются ниже минимума, достигнутого в 2009 году. Скорее всего, эта тенденция сохранится в сентябре, отмечают эксперты АЕБ.

Наиболее популярными в России остаются автомобили АвтоВАЗа. В августе было продано 20 908 единиц, что на 4% больше, чем в прошлом году. На втором месте — Hyundai (11 902 автомобилей, — 5%). Третий результат у KIA (11 703 машин, — 17%), затем идут Renault (9175 шт., — 7%) и Toyota (8526 машин, — 4%).