Москва, 8 сентября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Россия неоднократно требовала от Польши принять исчерпывающие меры, направленные на пресечение случаев вандализма в отношении захоронений советских воинов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 8 сентября.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

«Очередной возмутительный инцидент свидетельствует о том, что польские власти не прислушиваются к нашим неоднократным призывам принять исчерпывающие меры, направленные на пресечение и предотвращение участившихся случаев надругательства над захоронениями советских воинов, погибших в ходе освобождения страны от нацистских захватчиков», — заявила Захарова в комментарии.

Она напомнила, что регулярные акты вандализма в отношении советских мемориальных объектов на территории Польши «являются прямым следствием подпитываемых властями в Варшаве русофобской пропаганды и исторического реваншизма, нацеленного на пересмотр итогов Второй мировой войны и принижение решающей роли Красной Армии в разгроме гитлеровского нацизма».

«Требуем ликвидации последствий хулиганской выходки, установления и привлечения виновных к ответственности. Настаиваем на безусловном соблюдении польской стороной Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г. и Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 г. в части, касающейся защиты мемориальных объектов», — резюмировала Захарова.

Напомним, 31 августа в польском городе Познань был совершён очередной акт вандализма в отношении мест захоронений советских воинов. Неизвестные совершили данный акт на братской могиле советских солдат на кладбище в цитадели.