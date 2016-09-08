Лондон, 8 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Вестминстерский дворец, в котором заседает парламент Великобритании, нуждается в срочном ремонте на сумму в размере 4 млрд фунтов стерлингов (5.4 млрд долларов США), сообщает 8 сентября Sky News.

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На проведение ремонтных работ в Вестминстерском дворце потребуется шесть лет. Они должны начаться в 2023 году. В докладе Объединенного комитета Вестминстерского дворца говориться, что нет никакого риска обрушения здания, несмотря на «обширную эрозию и ущерб, нанесенный водой». В исследовании компании Deloitte от 2015 года говориться, что дворец находится в неисправном состоянии, высока вероятность возникновения пожара, заметны разрушения стен и крыши.

Парламент Великобритании должен будет покинуть Вестминстерский дворец. Палата общин переедет в здание департамента здравоохранения, а палата лордов разместится по соседству с конференц-центром имени Елизаветы II.