Махачкала, 8 сентября, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Самолету, летевшему сегодня, 8 сентября, из Москвы в Махачкалу, пришлось сесть в аэропорту «Магас» в столице Ингушетии. Пассажиры рейса авиакомпании «Победа» вынуждены будут добираться до места назначения дольше, чем предполагали.

skeeze Посадка самолета

Причиной тому стали военные учения «Кавказ-2016», которые проходят в регионе. «В данный момент для пролета в столицу Дагестана оставлен только один воздушный коридор. Утром, 8 сентября, этот коридор был недоступен из-за сильной турбулентности и бокового ветра. Пришлось сажать самолет в Магасе», — приводит слова работников аэропорта «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Ряд пассажиров продолжили свой путь из Магаса в Махачкалу на автобусе, для остальных на 13:20 назначен рейс из Магаса в Махачкалу.

В авиакомпании «Победа» рассказали также, что из-за нелетной погоды и закрытия воздушного пространства задержаны также вылеты двух рейсов из Дагестана по маршруту «Махачкала-Санкт-Петербург» и «Махачкала-Москва», пишет «КП».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Южного военного округа с 7 сентября проходят стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016». Местом их проведения стали полигоны ЮВО, акватории Черного и Каспийских морей. В учениях принимают участие около 12 тысяч солдат и офицеров. Задействовано около 400 единиц боевой техники, 15 кораблей, а также военная авиация.