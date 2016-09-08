Брянск, 8 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Никакого административного давления на избирательную комиссию Брянской области не оказывается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель председателя избиркома Елена Анненкова, комментируя слова главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой о том, что в Брянской области и некоторых других регионах есть возможность ненадлежащего применения административного ресурса.

AraWm Отказ

«Не знаю, на каком основании Элла Александровна объявила о том, что в Брянской области есть давление со стороны административного ресурса. Могу пояснить по этому поводу, что никак на избирательную комиссию Брянской области никакого административного давления не оказывается. Жалоб никаких не было по этому поводу», — сказала Елена Анненкова.

Кроме того, собеседница издания отметила, что жалобы поступают только на использование агитационных материалов. Также, по ее словам, остается непонятным, как на комиссию, которая состоит из 14 человек, можно оказывать давление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Элла Памфилова сделала такое заявление на очередном заседании ЦИКа 7 сентября. Она сказала, что «внедрение новых подходов к организации честных выборов встречает скрытое, но упорное сопротивление со стороны приверженцев нужных результатов».

При этом глава ЦИКа заявила, что сопротивление идет от глав регионов, то есть фактически обвинила в применении административного ресурса правительство Брянской области. ИА REGNUM не удалось получить оперативный комментарий от представителей правительства. В пресс-службе правительства сообщили, что им ничего про это неизвестно.

К слову, 25 августа на совещании губернатор Александр Богомаз выразил уверенность в том, что выборы в Брянской области пройдут «легитимно, конкурентно и открыто».

ИА REGNUM отмечает, что на этапе регистрации кандидатов в депутаты Госдумы в одномандатных округах Брянской области избирком вел себя более чем честно. Без особых проблем были зарегистрированы даже те, кто раньше, к примеру, в 2015 году, сталкивался с трудностями. Так, кандидатами стали тезка губернатора Александр Богомаз и «яблочница» Ольга Махотина.

Несмотря на это, после окончания регистрации ряды кандидатов поредели: из-за иска Ольги Махотиной из гонки выбыл представитель партии «Коммунисты России» Петр Федин. Также кандидат попыталась «убрать» своего соперника, представителя «Родины» Ивана Медведя. Областной суд согласился с Ольгой Махотиной, однако Верховный суд РФ вернул кандидата в бюллетень.

При этом еще до официального начала кампании брянский политолог Александр Ветошко в интервью корреспонденту ИА REGNUM говорил о том, что главной интригой выборов в Госдуму станут не кандидаты, а именно новый глава ЦИКа. По его мнению, дело обстоит именно в трудностях при использовании админресурса.

«Конечно, избавиться от него полностью невозможно, нигде еще не избавились, но будет гораздо сложнее. Далеко не все председатели местных комиссий будут закрывать глаза на нарушения, как, собственного говоря, было при Чурове», — сказал тогда Александр Ветошко.

На предыдущих выборах, которые прошли в 2011 году, «Единая Россия» заняла первое место с результатом 50,1% голосов. Второй стала КПРФ (23,3%), третье место заняла «Справедливая Россия» (11,2%), а четвертое — ЛДПР, за которую проголосовали лишь 10,6%. «Яблоку» отдали свои голоса 2% избирателей.