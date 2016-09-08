Дегтярск, Свердловская область, 8 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Свердловской области назревает очередной предвыборный скандал. Одна из кандидаток в депутаты в думы города Дегтярска явилась на встречу с избирателями в нетрезвом состоянии.

Эдуард Мане. Две пьющие женщины. 1878

Местные жители, которые присутствовали на собрании, прислали несколько видеороликов в редакцию издания Znak.com.

Сама кандидат пояснила журналистам издания, что в день собрания у неё произошли дома трагические события, и она приняла алкоголь и медикаменты. Женщина сообщила, что вообще не намеревалась идти на встречу, но на вынужденный шаг она пошла посте того как её «разозлили оппоненты».

В пресс-службе регионального отделения партии не стали комментировать инцидент и сообщили, что на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, дама имеет медицинское и педагогическое образование, а в 2012—2016 годах была избрана в качестве самовыдвиженца депутатом думы городского округа Дегтярск. Она также входит в состав постоянной комиссии по социальной политике думы городского округа Дегтярск .

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования, 18 сентября.