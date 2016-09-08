Вашингтон, 8 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Известный американский режиссер Оливер Стоун завершил съемки нового документального фильма, посвященного президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину. Об этом рассказал продюсер Игорь Лопатенок в интервью РИА Новости.

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«Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте Владимире Путине — это большая и очень интересная картина», — рассказал он. — Съемки закончены».

При этом Лопатенок добавил, что в настоящее время картина находится в стадии монтажа, дата его выхода пока неизвестна.

«Фильм будет интересен зрителю, особенно американскому», — считает продюсер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режиссер Оливер Стоун, который является обладателем 3-х «Оскаров», родился в 1946 году в Нью-Йорке. В 1967—1968 он воевал во Вьетнаме, где был дважды ранен. За участие в боях Стоун был награждён Бронзовой звездой и Пурпурным сердцем. Всемирную славу режиссеру принесли его фильмы «Небо и земля», «Никсон», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Взвод», «Дорз», «Прирождённые убийцы».

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