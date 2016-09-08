Тернополь, Украина, 8 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум.



avito.st Шарики

В Тернопольской области в патриотическом тренировочном лагере для детей из прифронтовых районов и детей-участников АТО воспитатель стрелял в ребенка пластиковыми шариками, чтобы тот активнее приседал. Видео инцидента было размещено на странице Facebook лагеря еще 24 августа, передает ИА REGNUM.

На видео зафиксировано, как учитель во время урока физкультуры стреляет пластиковыми шариками в ученика 8-го класса одной из школ Мариуполя (Донетчина, под контролем ВСУ). Парень продолжал приседать, несмотря на болевой эффект.

По данным пресс-службы Тернопольской полиции, в настоящее время в отношении воспитателя открыто уголовное производство по ст. 127 ч. 1 УК. Ему инкриминируют применение пыток. Если следователи докажут факт пыток, то воспитателю грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

«Мужчина в своем поступке сознался. Он утверждает, что все занятия проводил по специально утвержденной программе», — рассказал он полицейским.

Сейчас силовики опрашивают свидетелей, потерпевшего и других воспитанников лагеря, после чего будет дана оценка действиям подозреваемого. Учитель — житель Львова, 1983 года рождения. Ранее проходил службу в одном из добровольческих батальонов Украины.