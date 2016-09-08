Москва, 8 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В августе 2016 года в Москве по договорам долевого участия было приобретено 3 356 квартир, что на 20% превышает показатель июля 2016 года и в 2,4 раза выше уровня августа 2015 года, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

ИА REGNUM Владимир Путин

Данный показатель является самым высоким показателем за 9 лет с момента вступления в силу федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Прошлый рекорд принадлежал декабрю 2014 года — в этот месяц столичными дольщиками было приобретено 3 164 квартиры.

С начала текущего года Росреестром было зарегистрировано 20 528 договоров участия в долевом строительстве жилья, что на 65% выше аналогичного периода 2015 года: за январь-август прошлого года дольщики купили 12 387 квартир, всего же за 2015 год было приобретено 19 611 квартир. Из этого следует, что за 8 месяцев 2016 года в Москве было приобретено больше жилья в новостройках, чем за весь прошедший.

Кроме того, в августе текущего года москвичи оформили 9,9 тысячи договоров купли-продажи жилья — это на 35% больше показателя августа прошлого года. Количество квартир, купленных в этом месяце по ипотеке, выросло на 83% — до 4,7 тысячи. Таким образом, продолжается отмеченная в первом полугодии тенденция роста числа договоров по ипотеке и долевому строительству в Москве.

Как отмечают аналитики «Метриум Групп», небывалая активность на столичном рынке недвижимости в последний месяц лета обусловлена возвращением москвичей из отпусков и завершение ими намеченных сделок, а также советом президента России Владимира Путина не медлить с решением «квартирного вопроса» и оформлением ипотечных кредитов в условиях развивающихся инфляционных процессов.