Москва, 8 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В связи с событиями на юго-востоке Украины возбуждены очередные уголовные дела, в частности, речь идет о геноциде русскоязычного населения Донецкой народной республики, сообщает 8 сентября Следственный комитет РФ.

mil.gov.ua Степан Полторак (в центре)

Уголовное дело возбуждено в отношении бывших и действующих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины. По данным следствия, в период с января по август 2016 года военное руководство приказывало подчиненным применять тяжелые виды вооружения для уничтожения населенных пунктов ДНР и их жителей, включая детей.

«В результате указанных преступных действий погибло не менее 9 человек, ранено не менее 110 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, частично и полностью разрушено не менее 279 жилых домов и объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Фигурантами уголовного дела являются министр обороны Степан Полторак, начальник Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск Анатолий Пушняков, действующий командир Сухопутных войск Сергей Попко, командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении полковника ВСУ Александра Жакуна, который организовал обстрел из тяжелых видов вооружения контрольно-пропускного пункта «Еленовка». При обстреле погибли четыре человека, семь были ранены.