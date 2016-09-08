Новосибирск, 8 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 8 августа, исполняется 75 лет со дня начала блокады Ленинграда. В Новосибирске почтили память жертв блокадного города митингом. Это памятное мероприятие состоялось в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений».

Правительство Новосибирской области «Блокадников»

У памятной стелы собралось более двухсот новосибирцев — ветераны Великой Отечественной войны, члены Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник», школьники, курсанты военных училищ, чиновники, горожане.

В ходе мероприятия первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов напомнил, что новосибирцы с первых дней войны сражались в рядах защитников.

«Блокада Ленинграда — одно из самых трагических и драматических мировых событий прошлого века. Для Новосибирской области эта памятная дата имеет огромное значение, ведь с первых дней войны новосибирцы сражались в рядах защитников города на Неве. Мы всегда будем чтить великий трудовой подвиг ленинградцев, которые приехали вместе с эвакуированными заводами, организациями и учреждениями культуры, и вместе с нашими земляками превратили Новосибирскую область в крупнейший научный, промышленный и культурный центр», — отметил Петухов.

Многие из тех, кого удалось спасти по «дороге жизни» и эвакуировать из города на Неве, были приняты в Новосибирске. Сюда были направлены воспитанники детских домов, коллективы оборонных заводов, творческие коллективы, школы, музеи. Тысячи ленинградцев были вывезены из осажденного города, многие из них стали сибиряками. Именно им принадлежит инициатива установки стелы и пилонов с наименованием эвакуированных предприятий в регионе. Сегодня в Новосибирской области проживает 439 блокадников, в городе Новосибирске — 320 блокадников в возрасте от 75 до 95 лет.

«Более половины у нас лежачие, мы не можем их оставить без внимания. Очень много одиноких. Мы их навещаем на дому, поздравляем. Стараемся как можем», — цитируют «Новосибирские новости» председателя Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров «Блокадник» Ларису Евдокимову.

«Сегодняшний день — день начала подвига ленинградцев, которые всему миру показали, насколько крепка наша страна, наш народ, сколько силы, душевного порыва есть у наших граждан, у наших военнослужащих. Ленинград стал примером стойкости, мужества для всего мира. Защитники города показали, как надо относиться к своим национальным ценностям. Им помогала вся страна, наша Новосибирской области приняла эвакуированные заводы, предоставила кров для рабочих, детей, стариков. Все верили, что рано или поздно победа настанет, и оккупанты ответят за то, что они творили на нашей земле. Мы являемся наследниками этого подвига, должны передавать эту историческую память своим детям», — подчеркнул первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Митинг завершился минутой молчания и торжественным залпом, после чего собравшиеся возложили цветы к стеле в честь трудового подвига ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы войны.

Читайте также: Победа блокадного Ленинграда. Бессмертный подвиг и предательство памяти