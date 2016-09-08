Ярославль, 8 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Крупнейший книжный проект Ярославской области — научно-популярная книжная серия «Библиотека ярославской семьи» удвоится, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом на презентации новых книг 7 сентября в библиотеке им. Лермонтова города Ярославля рассказал главный редактор серии, кандидат филологических наук Виталий Горошников. Издательство «Медиарост» из города Рыбинска подготовило 17 книг о Ярославской области, в которых собраны сведения о каждом районе региона. Первые две книги уже вышли в свет, они посвящены Некоузскому и Пошехонскому районам.

фото библиотеки им. Лермонтова

«Общаясь с читателями, я часто слышал просьбы сделать книгу о конкретном крае — люди говорили, что им интереснее малая родина, хочется прочитать о ней: «У вас в книге 100 страниц, а мне интересны из них только 3−4, выискиваю сведения по всей серии, неудобно. Было бы все в одном месте…» Так и появились эти два тома, тем более, что администрации этих районов проявили инициативу и оказали поддержку в издании. Это не компиляция, в книги вошло немало нового — в том числе, сведения, не вошедшие в издания основной серии. Например, в книгу о Пошехонье вошел рассказ об уникальном промысле — Гаютинской росписи, которую очень мало знают в Ярославской области, зато в Вологодской — считают практически своей собственной», — рассказал на презентации руководитель издательства Виталий Горошников.

В настоящий момент в издательстве созданы макеты книг, посвященных конкретным районам, однако их выход будет зависеть от позиции районных администраций. По словам Горошникова, поддержка власти на родине проекта в настоящее время не оказывается.

«Мы сейчас делаем «Библиотеку белгородской семьи», там отношение совсем другое, чем в Ярославле. Проект на Белгородчине реализуется при поддержке Правительства региона, в итоге с декабря прошлого по декабрь текущего года выходит в свет 16 изданий общим тиражом почти сто тысяч экземпляров. Это приятно, но хочется, чтобы в Ярославской области, где формат был создан, серия жила и развивалась. Сделать это исключительно на частные инвестиции невозможно, хотя мы изыскиваем возможности финансировать часть текущих работ», — считает Виталий Горошников.

Общий тираж «Библиотеки ярославской семьи» превышает 135 тысяч экземпляров. Помимо книг о локальных территориях коллектив книжной серии продолжает работать и над тематическими книгами о Ярославской области. Это книги, посвященные истории ярославского купечества, дворянства, крестьянства и духовенства, книги по истории экономики региона, выдающихся достижениях спортсменов края и так далее. Всего работа идет еще над 17 тематическими томами. Таким образом общее число книг серии может достичь 57 — более чем в два раза больше первоначально запланированного.

«Мы продолжаем развивать наши тематические форматы, при этом хотим привнести в них нечто новое. Например, рассказать об экономической истории края с бытовой точки зрения, показав, а чем же зарабатывали на жизнь наши предки 100, 200, 500 лет назад? Мне очень хочется рассказать об истории изобретений — а их ярославцами сделано немало. Вот, скажем, как изготавливался знаменитый ярославский кирпич, храмы из которого стоят уже века? Или как появился синтетический каучук? Ведь информации об этом довольно много, но она разрозненная, хранится в основном в корпоративных музеях и широкой публике почти неизвестна», — сказал Виталий Горошников.