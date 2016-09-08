Калуга, 8 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Более 700 делегатов и в том числе 400 детей из всех российских регионов принимают участие в открывшемся сегодня, 8 сентября, в Жуковском районе Втором Всероссийском детском форуме «Дети! Россия! Будущее!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области. На калужском форуме «Дети! Россия! Будущее!»

Открывая форум, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова с 50-летием и вручил детскому омбудсмену России юбилейную медаль «70 лет Калужской области» за большой вклад на благо детства.

В рамках форума проходят круглые столы, на которых обсуждаются наиболее важные сегодня вопросы образования, патриотического воспитания и проблем детей с ограниченными возможностями.

Детский форум продолжится на калужской земле до 10 сентября.