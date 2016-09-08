Москва, 8 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы неизвестные вооруженные люди совершили нападение на автомобиль инкассаторов. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в правоохранительных органах.

Dgeise Инкассаторский бронеавтомобиль

Инцидент произошел в четверг, 8 сентября, в районе д. 2 на ул. Вишневая.

«Семеро вооруженных неизвестных напали на автомобиль инкассаторов, после чего скрылись на 2-х машинах неустановленных марок, — сказал источник. — Полиция объявила по городу план «Перехват».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.