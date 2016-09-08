Париж, 8 сентября, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Президент Франция Франсуа Олланд намекнул 8 сентября на возможность того, что он будет баллотироваться на второй срок в 2017 году, сообщает Associated Press.

COP Paris Франсуа Олланд

На возможность участия в президентских выборах Олланд намекнул в ходе своей речи, в которой он изложил свое видение демократии. «Я не позволю испортить образ Франции… в ближайшие месяцы и годы», — отметил он.

Предвыборная кампания во Французской республике быстро набирает обороты. Кандидатом собирается стать бывший президент страны Николя Саркози, тогда как лидер крайней правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, по данным социологических опросов, может составить Саркози серьезную конкуренцию.

Напомним, особой популярностью среди своих граждан президент-социалист не пользуется. Согласно проведенному 6 сентября социологическому исследованию, на выборах в апреле и мае следующего года Олланда ждало бы сокрушительное поражение.