Воронеж, 8 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Имя Сталин дали своему новорожденному сыну родители в Воронежской области. Мальчик с таким именем был зарегистрирован в этом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ЗАГС Воронежской области.

Василий Яковлев. Портрет И.В. Сталина (фрагмент). 1945

В числе самых популярных мужских имен этого года — Артем (это имя получил 521 новорожденный), Иван (445), Александр (442), Кирилл (412), Максим (377). Девочек в этом году чаще всего называют Мариями (398), Викториями (395), Анастасиями (390), Полинами (360).

В числе необычных имен, которые воронежские родители в этом году дали своим детям, — Серафим (25), Мирослав (20), Радомир и Яромир (5), Иоанн (3), Святогор и Аристарх (по два). Один мальчик в этом году получил имя Князь, также в Воронежской области растут Каспер, Граф, Цезарь-Антуан и Ярополк. Неожиданно в редких оказались имена Елена (всего 37), Светлана (27), Наталья (21). На свет в этом году появились 13 Агат, девять Пелагей, шесть девочек по имени Луиза. Две девочки получили имя Матрона. В числе необычных имен — Грузинка, Вирсавия, Анна-Джулия, Славяна, Согдиана, Святослава и Фелиция.