Саратов, 8 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Постановлением главы Саратовской области Валерия Радаева на должность министра — председателя комитета инвестиционной политики и имущественных отношений назначен Олег Галкин, ранее возглавлявший ныне упраздненный комитет по управлению имуществом. Об этом сообщила пресс-служба губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2016 года губернатор Валерий Радаев заявил о переформатировании работы инвестиционного блока. Началось оно с отставки министра экономического развития и инвестиционной политики Владимира Пожарова. Через четыре года его работы на этом посту выяснилось, что в его ведомстве царила «полная безынициативность и отсутствие интереса к работе на результат», а сам министр, по утверждению руководителя области, производил сказки.

Напомним, мероприятия по оптимизации структуры органов исполнительной власти в Саратовском облправительстве привели к сокращению 27 должностей. Региональное министерство экономического развития и инвестиционной политики переименовано в министерство экономического развития, а комитет по управлению имуществом, возглавляемый Олегом Галкиным, стал называться комитетом инвестиционной политики и имущественных отношений. Функции министерства экономического развития в сферах инвестиционной политики, развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей переданы комитету инвестиционной политики и имущественных отношений.

Отметим также, что 10 августа губернатор Валерий Радаев освободил от должности курировавшего соцблок заместителя председателя правительства области Михаила Горемыко, продолжив череду отставок в саратовском облправительстве.

Ранее своих постов лишились вице-губернатор Денис Фадеев, министр — глава комитета общественных связей и национальной политики Борис Шинчук, министр культуры области Светлана Краснощекова.