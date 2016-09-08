Москва, 8 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон пока не пришли к финальной стадии договоренностей, касающихся урегулирования сирийского кризиса. В настоящее время продолжается поиск компромиссных решений по ряду вопросов, заявил 8 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Как пояснил Песков, публикация издания The Washington Post, речь в которой шла о неких итоговых предложениях США к России, «не полностью соответствует действительности».

«Действительно, идет речь о некой договоренности, о некоем документе, который пока еще не финализирован, потому что оставались некоторые несогласованные вопросы. Работа продолжается», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в рамках саммита G20 тема Сирии подробно обсуждалась Владимиром Путиным и Бараком Обамой, но еще более подробно ее обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском издании отмечалось, что Вашингтон близок к потере терпения по поводу действий России в Сирии. Итоговые предложения США передали российской стороне на саммите G20 в Китае.

Речь идет об установлении перемирия на всей территории Сирии, постоянных коридорах для поставок гуманитарных грузов и прекращении полетов ВВС Сирии. При выполнении этих условий США готовы к проведению совместной с Россией антитеррористической кампании в регионе.