Калуга, 8 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум.



Агентство регионального развития Калужской области Завод компании Samsung Electronics в калужском индустриальном парке «Ворсино»

В 20 европейских стран начнут поступать с сентября этого года стиральные машины, произведенные на новой экспортной линии завода Samsung Electronics, расположенного в индустриальном парке «Ворсино», сообщили 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального тразвития Калужской области.

Так, первая партия стиральных машин уже отправлена на склад в Ригу для продажи в Латвии, Литве и Эстонии. Стиральные машины из Калужской области уже ожидают в Австрии, Албании, Болгарии, Венгрии, Дании, Италии, Польше, Румынии, Сербии, Словении. Словакии, Хорватии, Чехии и Швеции.

На предприятии также началось производство серии инновационных стиральных машин AddWash, оснащенных дополнительной миниатюрной дверцей для добавления забытых вещей или моющих средств прямо во время цикла стирки, без необходимости слива воды.

«Производимая в Калужской области продукция Samsung доказала свое качество и соответствие международным стандартам. Наряду с запуском экспортной линии для Европы, калужский завод продолжает увеличивать объемы производства», — заявил вице-президент департамента потребительской электроники компании Samsung Electronics в России Ли Чунгсун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод Samsung Electronics, расположенный в калужском индустриальном парке «Ворсино» производит телевизоры, мониторы и стиральные машины.

С 2008 года объем инвестиций компании Samsung в калужский завод составил более 250 млн долларов.