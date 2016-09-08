Москва, 8 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. По фашизму — спортивной солидарностью

Wanwa Флаг России

Полный запрет на участие российских спортсменов в Параолимпийских играх, в том числе и в индивидуальном порядке, вызвал широкий резонанс: дискриминационную политику WADA и МПК по отношению к параолимпийцам МИД РФ планирует осудить в ООН, возмущение откровенно фашистским поведением спортивных функционеров граждане России выражают в интернете и в СМИ.

Поддержку и солидарность с российскими спортсменами на открытии игр в Рио-де-Жанейро выразила сборная Белоруссии. Несмотря на обещание Международного олимпийского комитета (МПК), что российского триколора на играх не будет, член белорусской делегации Андрей Фомочкин развернул флаг во время прохода белорусских спортсменов. Флаг отобрали, в отношении представителя Белоруссии МПК начал расследование.

Читайте подробнее: Названо имя члена белорусской сборной, вынесшего флаг РФ в Рио

Поступок Фомочкина западные СМИ ожидаемо не одобрили, он, мол, «подпортил» торжественную церемонию открытия игр и отвлек зрителей от шоу. Так на российский флаг отреагировала газета Guardian. В ответ МИД РФ обвинил «уважаемое издание» в фашизме.

Читайте подробнее: МИД РФ пригласил Guardian посмотреть в глаза российским параолимпийцам

В Кремле высоко оценили проявление солидарности с российскими параолимпийцами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его «поступком, достойным восхищения». В самой Белоруссии отметили, что если за поступок придется отвечать — будем отвечать, заявил представитель МИД страны.

Читайте подробнее: В Белоруссии считают вынос флага РФ на Паралимпиаде «мужским поступком»

Деньги на пенсии — Пенсионный фонд обсчитался?

Пенсионный фонд за шесть месяцев исчерпал объем средств, предусмотренных для выплаты малоимущим пенсионерам в течение года: за полгода перерасход составил 3,3 млрд рублей. Согласно прогнозу Счетной палаты, к концу года расходы Пенсионного фонда на доплаты могут вдвое превысить изначально заложенную сумму.

Как пояснили в ПФР, перерасход связан с увеличением прожиточного минимума пенсионеров. В 2016 году число нуждающихся пенсионеров возросло на 1,2 млн человек. Теперь средства на доплаты берутся в виде трансферов из федерального бюджета.

Читайте подробнее: В ПФР кончились средства на доплату малоимущим пенсионерам

В министерстве труда и социальной защиты РФ пояснили, что средства на федеральную социальную доплату к пенсии в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) предусмотрены: бюджетное законодательство позволяет производить перераспределение средств внутри бюджета ПФР в пределах имеющихся ресурсов

Читайте подробнее: Средства на федеральную доплату к пенсии предусмотрены — Минтруда РФ

По мнению экспертов, ситуация с нехваткой средств на выплаты малоимущим пенсионерам лишний раз показывает, насколько несбалансированной является пенсионная система России: подобная ситуация стала следствием некорректных расчетов Пенсионного фонда, в ПФР недооценили число граждан, которым может потребоваться дополнительная помощь в виду недостаточной индексации пенсий.

Кроме того, денег на индексацию не хватало и раньше. Проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда будет актуальной до тех пор, пока не будет реформирован сам механизм формирования пенсий.

Читайте подробнее: «ПФР экстренно латает дыры»

«ПФР недооценил число тех, кто пострадал из-за недоиндексированой пенсии»

Евровидение: Украинское время заканчивается

Украина не успевает с подготовкой к проведению в мае 2017 года песенного конкурса «Евровидение». Киев пока не решил, на какие средства будет построена инфраструктура и главное — не определено место проведения конкурса. Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что если в ближайшую неделю не будет объявлено о том, какой город примет «Евровидение», право принять мероприятие может быть передано другой стране.

Из-за проблем с выбором места для конкурса подготовка на Украине еще не началась. Сроки объявления города-победителя сдвигались несколько раз, это объяснялось финансовыми трудностями. Инфраструктуру город, выигравший право принять «Евровидение», должен будет построить к маю 2017 года. Если не успеют, конкурс примет Россия — в Австралии, чья представительница заняла второе место в 2016 году, его провести нельзя по правилам.

Читайте подробнее: Украина может не успеть подготовить Евровидение — СМИ

Тем не менее организаторы настаивают, что все успеют: на звание столицы конкурса претендуют Киев, Одесса и Днепропетровск. Город, в котором пройдет «Евровидение-2017», будет объявлен в установленном порядке, при этом все изменения будут публиковаться на сайте фестиваля.Читайте подробнее: Организаторы «Евровидения» опровергли проведение конкурса в России

США предложили России вместе бомбить ИГИЛ

Власти США передали российской стороне «последнее предложение» по урегулированию ситуации в Сирии, пишет 8 сентября, газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Руководство США призывает всех участников конфликта в Сирии прекратить огонь на всей территории страны, в том числе в районе города Алеппо, осажденного правительственными войсками. Также Вашингтон требует обеспечить коридоры для доставки гумпомощи и полностью прекратить полеты самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии.

Читайте подробнее: СМИ раскрыли содержание «последних предложений» США по Сирии После выполнения этих требований Белый дом предлагает Москве начать совместную «воздушную кампанию» для нанесения ударов по позициям террористов в Сирии. Высокопоставленный представитель американской администрации отмечает, что Вашингтон ждет от Москвы решения уже в «ближайшие дни».

Что именно власти США намерены предпринять, если договориться с Москвой не удастся, источник в Белом доме не уточнил. В Кремле же уточнили, что публикация американской газеты не совсем соответствует действительности. В частности, сказал Песков, документ, над которым идет работа, пока не финализирован, еще остались несогласованные вопросы.

Клинтон признала вторжение в Ирак ошибкой

В США на прошедшем 7 сентября форуме внешнеполитических вопросов кандидаты в президенты США могли высказать свои взгляды на ту внешнюю политику, которую они будут вести в случае избрания их главой Белого дома. Трамп и Клинтон ответили на ряд вопросов, в частности они пообещали победить терроризм и ИГИЛ — Дональд Трамп заявил, что у него есть план, который он не хочет разглашать, чтобы противник его не узнал.

Россия также фигурировала в списке вопросов, на которые пришлось ответить кандидату-республиканцу. Так, Трамп заявил о том, что его отношения с Москвой и главой России Владимиром Путиным будут «очень, очень хорошими». Клинтон затронула и вопрос вторжения в Ирак, который она назвала ошибкой, за которую она принимает на себя ответственность.

Признав вторжение таковой и подчеркнув необходимость учиться на своих ошибках, Клинтон добавила, что она лучше всего подходит для того, чтобы понять эти просчеты и не допустить их впредь. Она не упустила возможности уколоть своего соперника, напомнив, что он также поддерживал вторжение в Ирак.

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