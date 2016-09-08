Москва, 8 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, военные ведомства России и Гамбии заключили соглашение о военном сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Гамбии генерал-лейтенант Усман Барджи, сообщили в Минобороны РФ.

defenseimagery.mil Гамбийские солдаты

«Важно, что у нас есть общий настрой на более энергичную совместную работу по развитию двусторонних связей. Наше общение сегодня является знаковым, в том числе это обусловлено подписанием соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Гамбией», — заявил Тонкошкуров, отметив, что документ позволит сформировать необходимую правовую базу для двустороннего взаимодействия в военной области.

В свою очередь Усман Барджи выразил уверенность, что встреча «позволит консолидировать взгляды на различные актуальные вопросы, даст необходимый импульс развитию наших отношений».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Аргентины Хулио Мартинесом подписали соглашение по расширению и укреплению военного и военно-технического сотрудничества.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Россия сотрудничает в военной сфере с 80 странами, но приоритет отдан, в частности ОДКБ и Союзному государству.