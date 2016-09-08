Москва, 8 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «достойным восхищения» поступок белорусского спортсмена, вынесшего флаг России на церемонии открытия Параолимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы (власти РФ) высоко ценим такое проявление солидарности с нашими параолимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать на Параолимпиаде», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро состоялась церемония открытия Параолимпийских игр — 2016. Во время парада параолимпийских команд один из представителей делегации Белоруссии развернул на стадионе национальный флаг России.

Мужчина успел пронести российский триколор несколько десятков метров, пока его не отобрали. Международный параолимпийский комитет (МПК) начал расследование в отношении члена делегации Белоруссии.

Напомним, МПК принял решение отстранить спортсменов сборной России от участия в Играх-2016 на основании аналитического доклада «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA). В документе, который озвучил глава комиссии Ричард Макларен, утверждалось, что в Российской Федерации (РФ) якобы существует государственная система сокрытия «допинговых нарушений».

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