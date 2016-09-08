Симферополь, 8 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Госдумы РФ VII созыва от партии «Справедливая Россия» по одномандатному округу №19 Елена Грицак потребовала в Верховном суде Республики Крым отменить регистрацию на выборах по тому же округу кандидата от партии «Единая Россия» Андрея Козенко. В судебном иске Грицак изложила «доказательства того, что в ходе проведения предвыборных агитационных концертов региональное отделение партии «Единая Россия» и кандидат по одномандатному округу №19 Козенко грубо нарушили основные положения законодательства РФ о выборах». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Грицак.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Единая Россия»

«Речь идет о подкупе избирателей, предоставлении им бесплатных услуг, нарушении правил финансирования выборов и нарушении авторских прав», — уточнили в пресс-службе.

В тексте иска, которым располагает ИА REGNUM, в частности, заявляется о том, что Андрей Козенко проводил агитацию в Судаке 1 сентября во время полуторачасового концерта «День «Единой России», при этом со специального счёта избирательного фонда кандидата не списывалась оплата за организацию концерта, аренду оборудования, работу специалистов и музыкальных коллективов. Также Козенко, по мнению юристов «Справедливой России», не имел права агитировать за политическую партию «Единая Россия» на мероприятии «Единой России», не являясь её «доверенным представителем», а для агитации за свою кандидатуру должен был организовывать своё мероприятие и оплачивать его со своего счёта, предназначенного для ведения избирательной кампании. Не оплачивалось данное мероприятие и со специального избирательного счёта крымского отделения «Единой России».

Аналогичная ситуация с концертом «День «Единой России» повторилась, по данным истцов, 6 сентября в Алуште. Также, как говорится в иске, Андрей Козенко не оплачивал со своего избирательного фонда аренду оборудования, транспорта, выступления художественных коллективов при проведении встреч с избирателями в Феодосии, сёлах Лучистое, Изобильное, Грушевка. Всё это даёт основания для снятия кандидата с выборов, уверены юристы «Справедливой России».

«Кроме того, нами подготовлены заявления в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации по фактам применения региональным отделением партии «Единая Россия» административного ресурса, давления на избирателей, финансирования агитационной деятельности не из избирательного фонда», — заявила Грицак.

В пресс-службе Верховного суда республики корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что соответствующий иск поступил в суд и принят к производству. В центральной избирательной комиссии Республики Крым корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что у них нет информации о данной жалобе, поскольку кандидаты в депутаты ГД не обязаны уведомлять ЦИК о подаче исков на других кандидатов в Верховный суд, однако суд вправе привлечь ЦИК республики третьей стороной при рассмотрении иска.

В Крыму выборы в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва пройдут 18 сентября. Одномандатный округ №19 включает в себя Центральный район Симферополя, Симферопольский район, Бахчисарайский район, Белогорской район, Алушту, Ялту, Феодосию, Бахчисарай, Судак. По округу баллотируются 18 кандидатов, из них 8 — самовыдвиженцы, а 10 — представители политических партий. Всего в Крыму создано три одномандатных округа — №19, 20 и 21 (Центральный округ в Симферополе, округ в Евпатории и Керченский округ). Кроме того, один избирательный округ образован в Севастополе как в отдельном субъекте РФ. Выборы в Госдуму РФ пройдут по смешанной системе: половину депутатов изберут по одномандатным округам, другую половину — по партийным спискам.