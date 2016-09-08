Ташкент, 8 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум.



en.kremlin.ru Шавкат Мирзияев

Премьер-министр Шавкат Мирзияев утвержден парламентом Узбекистана временно исполняющим обязанности президента Узбекистана.

В ходе совместного заседания обеих палат парламента Узбекистана глава Сената Нигматулла Юлдашев снял с себя конституционные полномочия врио президента Узбекистана в пользу главы правительства страны.

Свое решение, как передаёт корреспондент ИА REGNUM из Ташкента, Юлдашев аргументировал тем, что «у него нет достаточного опыта в управлении государством, и в интересах народа парламенту лучше было бы рассмотреть вопрос кандидатуры премьер-министра страны Мирзияева».

В ходе голосования за кандидатуру Мирзияева проголосовали 100% присутствующих — 147 депутатов нижней палаты парламента и 94 сенатора.

Как сообщил Юлдашев, решение о передаче полномочий Мирзияеву было принято накануне в ходе совместного заседания Советов обеих палат узбекского парламента.