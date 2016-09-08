Мирзияев — врио президента Узбекистана, ибо у легитимного врио «нет опыта»
Ташкент, 8 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум.
Премьер-министр Шавкат Мирзияев утвержден парламентом Узбекистана временно исполняющим обязанности президента Узбекистана.
В ходе совместного заседания обеих палат парламента Узбекистана глава Сената Нигматулла Юлдашев снял с себя конституционные полномочия врио президента Узбекистана в пользу главы правительства страны.
Свое решение, как передаёт корреспондент ИА REGNUM из Ташкента, Юлдашев аргументировал тем, что «у него нет достаточного опыта в управлении государством, и в интересах народа парламенту лучше было бы рассмотреть вопрос кандидатуры премьер-министра страны Мирзияева».
В ходе голосования за кандидатуру Мирзияева проголосовали 100% присутствующих — 147 депутатов нижней палаты парламента и 94 сенатора.
Как сообщил Юлдашев, решение о передаче полномочий Мирзияеву было принято накануне в ходе совместного заседания Советов обеих палат узбекского парламента.