Токио, 8 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Количество контрабандных наркотиков, изъятых японской полицией в первой половине 2016 года, достигло 771.7 кг, что почти в 6.5 раз превышает объем изъятых наркотиков за аналогичный период 2015 года, сообщает 8 сентября The Japan Times.

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За первые шесть месяцев 2016 года полицией Японии было зарегистрировано 33 случая контрабанды наркотиков, хотя за аналогичный период 2015 года было зарегистрировано 16 случаев контрабанды. Число задержанных лиц, связанных с контрабандой наркотиков сократилось на 212 человек. Всего за первое полугодие 2016 года по обвинению в контрабанде наркотиков было задержано 4864 человека.

Напомним, что в мае 2016 года в префектуре Окинава японской полицией была задержана самая крупная партия наркотиков в размере 597 кг.