Москва, 8 сентября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. До конца 2016 года будет приведен к нормативным требованиям и отремонтирован 71% от общей протяженности федеральных дорог России. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил глава Росавтодора Роман Старовойт, сообщили в ведомстве.

Naiv Ремонт дороги

По его словам, еще в 2012 году соответствовали государственным стандартам менее 40% трасс. За последние 2 года Росавтодор отремонтировал около 18 тыс. км. В этом сезоне федеральные дорожники приведут в норматив еще более 8 тыс. км подведомственных дорог.

Напомним, в ведении Росавтодора находится 49 тыс. километров федеральных трасс. На них приходится более 40% от общего объема автомобильных перевозок в стране. В период с 2013 по 2016 год вместе с повышением качества дорожной инфраструктуры стремительно снизилась аварийность — более чем на 30%. В прошлом году дорожниками было ликвидировано более 1300 очагов аварийности, что позволило снизить число погибших в авариях на 15%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России также полным ходом идет реконструкция и ремонт дорог. В 2016 году в соответствии с решением правительства РФ из средств федерального бюджета на эти цели 25 регионам направлено 10,8 млрд рублей для приведения в нормативное состояние автодорог регионального (межмуниципального) и местного значения, а также улично-дорожной сети в населенных пунктах.