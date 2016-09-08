Ярославль, 8 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2016 года на ярославских предприятиях произошло 4 несчастных случая на производстве со смертельным исходом. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском региональном отделении Фонда социального страхования России, это почти в пять раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда таких случаев было зафиксировано 18.

В Фонде сообщили, что два случая уже признаны страховыми, и по ним произведены все выплаты. По двум другим пока проводится экспертиза.

При этом в Ярославском отделении ФСС отмечают, что тенденция к снижению производственного травматизма наблюдается в регионе в течение последних 10 лет. Так, в начале 2000-х годов на ярославских предприятиях ежегодно гибло более 50 человек. К 2010 году этот показатель снизился до 27 несчастных случаев.

«Лишь в 2011 году количество смертельных случаев на работе резко возросло — до 67, что является следствием гибели ярославской хоккейной команды», — подчеркнули в Ярославском отделении ФСС России.