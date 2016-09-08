Владимир, 8 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Убийство жителя города Струнино Владимирской области Вилена Рузиева, которое произошло в ночь с 6 на 7 сентября, — частный случай. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области по взаимодействию со СМИ Ирина Минина, уточнив, что никакие бандитские группировки в городе не действуют, а жителям нечего бояться.

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«Нет никакой подоплеки, нет никаких религиозных и межнациональных конфликтов. Это частный случай. Десятки таких случаев, к сожалению, происходят по всей стране. Откуда-то появилась информация, что люди живут в страхе. Но мы утверждаем, что в городе нет бандитских групп», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, убийство стало итогом обычной ссоры в кафе между двумя компаниями молодых людей.

Тренер по боксу Вилен Рузиев был убит в городе Струнино Владимирской области в ночь с 6 на 7 сентября. По появившейся ранее информации, мужчина якобы погиб от рук нелегальных мигрантов, один из которых несколько раз ударил его ножом для шаурмы. Мужчина скончался в больнице.

Родственники погибшего заявили, что нападавший находится в федеральном розыске. Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области по взаимодействию со СМИ Ирина Минина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила, что подозреваемый задержан.

Между тем, по словам местных жителей, подобные случаи в городе и в регионе происходят «систематически», а за последние пару лет ситуация ухудшилась.