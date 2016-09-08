Ташкент, 8 сентября, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности президента Узбекистана парламент страны назначил премьер-министра Шавката Мирзияева, сообщает корреспондент ИА REGNUM из Ташкента.

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Это прямо противоречит действующей конституции Узбекистана, согласно которой полномочия президента после кончины Ислама Каримова должны были перейти к председателю Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента) Узбекистана Нигматулле Юлдашеву.

О причинах такого сенсационного решения не сообщается.